Прослужив лише місяць: сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло молодого Героя

Ворожі обстріли обірвали молоде життя ще одного нашого Героя.

29-річний мешканець села Чумалі Олег Осолінський загинув від ран, отриманих під час штурму ворожої позиції поблизу Макарівки Донецької області 22 червня. Стрілець-санітар взводу морської піхоти прослужив лише трохи більше місяця.

Про важку втрату повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.

“У серцях земляків він назавжди залишиться мужнім захисником, який щиро любив свою Батьківщину.

Мешканці Збаразької громади розділяють невимовний біль матері і усієї родини, близьких і друзів загиблого.

Вічна слава Герою!”.

Сьогодні, 28 червня, о 12-й годині тіло Воїна зустрінуть у Збаражі. Після заупокійної молитви траурний кортеж попрямує до рідної оселі Олега Осолінського у селі Чумалі, де відбудеться чин парастасу. Похорон – завтра, 29 червня, об 11-й годині.