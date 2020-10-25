Камера спостереження у одному з міських будинків зафіксувала двох дівчат, які їхали у ліфті.

Вчинок обох засудили користувачі у соцмережах, пише Доба.

— Ану хто з кандидатів, які так активно балотуються, проявить ініціативу і допоможе тернополянам ближче познайомитись із кралями, які так красиво і професійно обплювали, навіть краще, обхаркали нагло новий ліфт, теж в новому будинку. Може хтось впізнає свою ученицю, однокласницю, хто сестру, хтось дівчину, сусідку чи навіть доньку тато з мамаю впізнають))). Краса, ЄВРОПА, “чому розплетена коса”….. — написав автор відео Volodya Melnichenko.