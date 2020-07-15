Особу чоловіка, який став жертвою дорожньо-транспортної пригоди в ніч з 13 на 14 липня, намагаються встановити слідчі Тернопільщини.

Понівечене тіло невідомого чоловіка на проїжджій частині автодороги Львів-Тернопіль виявив один з водіїв.

За попередньою інформацією, аварія трапилася близько першої ночі в Зборівському районі, повідомляють у поліції. Потерпілого збив вантажний автомобіль, а після цього тіло відкинуло на зустрічну і його переїхало ще кілька автівок.

Правоохоронці звертаються до місцевих мешканців допомогти встановити особу невідомого. Відомо, що чоловік приблизно місяць-три тому переніс операцію на нозі.

В нього судмедексперт констатував перелом правої великогомілкової кістки з слідами фіксації металоостеосинтезу. На чоловікові була куртка або сорочка в клітинку з червоно-коричневими смугами.

Якщо чийсь родич не повернувся додому і мав схожу операцію, працівники поліції просять звернутися на лінію “102” або за номером 0679354911.