Він батько дев’яти дітей. Щодня на роботу, аби прогодувати родину, і дати дітям усе необхідне.

Андрій Задойоний – єдиний годувальник у сім’ї. Був ним, поки в чоловіка не діагностували рак прямої кишки. Хвороба прогресує з кожним днем, тому рідні звертаються до небайдужих та просять допомогти врятувати життя чоловіка, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

У багатодітній сім’ї Задойоних звикли: тут завжди головний чоловік. Але вже близько двох тижнів мама з дітьми сама. У голови сімейства, батька дев’яти дітей, діагностували рак. На початку червня, Андрій Задойоний почав скаржитись на погане самопочуття, до того ж втратив 25 кг ваги.

– Ми звернулися на лікування, – розповідає дружина хворого Наталія Задойона. – Потім нам поставили невтішний діагноз. У нього рак прямої кишки, метестази пішли в печінку, нирку і трохи є в легенях.

Номер картки Приватбанку 5168 7573 9373 1163 (Задойона Наталія Петрівна).