До мешканців Тернопілля звернувся Михайло Головко – депутат від ВО “Свобода”, який балотувався до Верховної Ради у 164 одномандатному окрузі.

Шановні мої виборці, дорогі однодумці! Щиро дякую за вашу довіру, яку ви мені втретє висловили своїми голосами під час дострокових виборів до Парламенту.

164-й округ – один із найбільших в Україні та охоплює п’ять патріотичних районів, більше трьохсот сіл та хуторів, які я усі не один раз відвідав! Допомагав усім, наскільки це було в моїх силах.

З 2012 року ми боролися з ворожим режимом Януковича. Потім був Майдан та війна… Але ми довели всій країні, що ідея, віра та щирий запал можуть перемагати великі гроші та кулуарні інтереси.

Майже сім років я, будучи в опозиції, представляв вас у парламенті. Дякую кожному з вас за можливість всі ці роки відпрацьовувати цей кредит довіри.

У боротьбі з олігархами, очевидно, я став їхнім особистим ворогом, тому ця виборча кампанія відрізнялася від попередніх масовим брудом та брехнею, замовними статтями та сюжетами на олігархічних телеканалах, які намагались очорнити мене в очах виборців. Незважаючи на результат, я буду відстоювати свою честь та гідність у судах.

Мені не соромно за всі ці роки роботи, багато хороших справ, які вдалося реалізувати для свого округу дозволили мені втретє отримати надзвичайно велику підтримку виборців. Свою виборчу кампанію я проводив чесно, на відміну від моїх опонентів, які неодноразово переступали межу людяності та здорового глузду.

Після аналізу безлічі відео та скарг з фіксацією порушень у день виборів, я звернувся до суду з вимогою провести перерахунок голосів на тих дільницях, де було, за нашою інформацією, зафіксовано порушення та зловживання.

Прошу всіх моїх виборців не опускати рук і відстояти свій голос. Сподіваюся на справедливе рішення суду і закликаю нову владу не чинити опір, не давити на суд і на членів ОВК. Виборці 164 виборчого округу мають мати гідного народного депутата, який виграв у чесній боротьбі, а не шляхом маніпуляцій та брудних технологій з різницею 413 голосів.

Я прийму будь-яке рішення суду, яке відповідатиме букві закону, але запевняю

вас, який би не був результат судових рішень наша боротьба триватиме надалі. Переконаний, що прийде час і ми спільно збудуємо Україну з національним обличчям.



