Ефективна вакцинація населення – це поки що єдине, що може врятувати Тернопільщину у тій ситуації, що склалася.

На цьому наголосили сьогодні, 23 березня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), що відбулося в обласній держадміністрації. На цій нараді були присутні представники громад Тернопілля, контролюючих органів, а також працівники ОДА, повідомляє Терен.

– Вакцинація – це поки що єдине, що може нас врятувати, – стверджує голова обласної держадміністрації Володимир Труш. – Адже люди, які отримали навіть одну дозу вакцини, COVID-19 переносять вже у легкій формі. Тобто якби вони, не дай Боже, ще раз інфікувалися чи захворіли після щеплення, то важкої форми, що вимагає стаціонарного лікування і додаткового кисню, не було б.

Нагадаємо, у Тернопільській обласній держадміністрації повідомили, що в нашій області вже стартував другий етап імунізації населення від COVID-19. Тож із 22 березня у нашій області запустили 23 стаціонарних пункти вакцинації проти коронавірусу. Діють вони на базі закладів первинної медико-санітарної допомоги. Там підготували медичних працівників, які пройшли спеціальне навчання. Протягом цього етапу по всій країні хочуть вакцинувати близько 70 тис. працівників первинної медицини. Першими щеплюватимуть сімейних лікарів та їхніх помічників. Втім, це – не всі зміни, внесені у дорожню карту вакцинації.

– Ми тепер уже можемо вакцинувати вчителів, працівників дитячих дошкільних закладів, а також – людей віком від 70-ти і 80-ти років, – уточнює начальниця обласного управління охорони здоров`я Ольга Ярмоленко. – До того ж, дорожня карта передбачає вакцинацію лідерів думок, відомих спортсменів, письменників тощо, яким понад 60 років.

Ці зміни, за її словами, відображені у наказі МОЗ №443.

– Компанія з вакцинації у нас триває. Її проводять мобільні бригади,– додає пані Ярмоленко. – Із вчорашнього дня доєдналися і стаціонарні пункти. На сьогодні на Тернопіллі щепили 6 тисяч 648 осіб.

– Наразі в області вакцин вистачає, щоб щепити всіх, хто підпадає під вакцинацію, – стверджує пан Труш. – Окрім того, у квітні ми очікуємо надходження ще однієї партії препарату. Тому закликаю реєструватися у програмі «Дія».

З моменту надходження нової партії вакцин розпочнеться запис на вакцинацію людей віком від 80-ти років, яких також хочуть вакцинувати в другому етапі дорожньої карти.

– Ми реально є в третій хвилі COVID-19, – наголошує голова ОДА. – Заперечувати це вже ніхто не буде. Тому прошу всіх – бережіться! Треба починати з маленького – кожен із себе, і тоді ми зможемо втримати контрольовану ситуацію. Наша система охорони здоров’я здатна таке навантаження витримати.

До слова, вакцинацію людей віком від 80-ти років, які попередньо записалися до листа очікування в додатку «Дія» або через контакт-центр МОЗ 0-800-60-20-19, запланували із 29 березня.