Владики зі США та Європи відвідали прощу у Зарваниці.

Загалом у Марійському духовному центрі побували десятки тисяч прочан з різних регіонів України та закордону. Завершилася загальнонаціональна проща Архиєрейською Божественно Літургією, яку очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Похід до «Українського Єрусалиму» присвятили 425-літтю проголошення Берестейської унії та молитві за мир в Україні. Серед паломників — учасники велопрощі Ченстохова, представники єпархій з усієї України. Деякі групи прочан перебували більше тижня в дорозі.

«Ця проща має особливу посвяту. Хочемо особливо подякувати Господу за подію, яка відбулася у Бересті (нині у Бресті, в Білорусі) 425 років тому. Наша Церква має тисячолітню історію, а 425 років тому її Київська митрополія відновила життєдайну єдність Київської Церкви із наслідником апостола Петра у Римі. Ту єдність, у якій ми були хрещені, і яка існувала до поділу між Сходом і Заходом за часів рівноапостольного князя Володимира», – зазначив у проповіді Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Також Блаженніший Святослав зустрівся з молоддю. Це була уже десята така зустріч, під час якої Глава УГКЦ мав нагоду звернутися до молодих людей зі своїм пастирським словом та відповісти на їхні запитання. Окрім цього, відбувся традиційний похід зі свічками від парафіяльного храму до місця об’явлення Діви Марії, де було відслужено Молебень до Пресвятої Богородиці за мир в Україні та припинення пандемії. Вночі у Зарваниці проходили нічні чування.

Учасники прощі спільно молились за людей, чиї життя забрала пандемія COVID-19.