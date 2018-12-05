Проросійський кандидат у президенти зустрівся з виборцями в Почаївській Лаврі. ВІДЕО

04/12/2018 Розмір тексту:

Напередодні, 3 грудня, Тернопільщину відвідав кандидат в президенти від проросійської політичної сили «Опозиціна платформа – за життя» Юрій Бойко.

Для свого візиту опальний політик вибрав мабуть єдине місце на Тернопільщині, де йому були б раді – Почаївську Лавру УПЦ МП.

Не боячись грудневого морозу, Юрія Бойка ще при вході до Лаври теплими рукостисканнями, обіймами та поцілунками зустрів настоятель Почаївського монастиря УПЦ МП митрополит Володимир. Разом з владикою головний «опозиціонер» дав коротке інтервю, засудивши перевірки наявності орендованого Московським Патірахатом державного майна, а заодно і розкритикував введення воєнного стану та закликав до покращення відносин з російською владою шляхом переговорів.

«Солідний Господь для солідних господ»: заради важливого гостя в Лаврі порушили звичний розпорядок – для Юрія Бойка та його численної охорони позачергово опустили для поклоніння головну святиню монастиря – Почаївську ікону Божої Матері та надали VIP-доступ до святих мощей.

Супроводжували візит кандидата «Опозиційної платформи за життя» журналісти партійних телеканалів – «Інтера», «NewsOne» та «112», власником якого є однопартієць Юрія Бойка, кум президента Росії Владіміра Путіна Віктор Медведчук.

Нагадаємо, після скасування Міністерством юстиції незаконної реєстрації прав на Почаївську Лавру за УПЦ МП в Почаєві помітили автомобіль дипломатичного представництва Російської Федерації.