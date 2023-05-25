Проректорка з науково-педагогічної роботи Західноукраїнського національного університету Оксана Десятнюк разом із членами наглядової ради ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», директором навчально-наукового центру конверсії військових кадрів та ветеранів війни ЗУНУ, полковником Іваном Бугаєм вручили сертифікати про проходження курсів «Оператор БПЛА» інспекторам ДСНС Тернопільської області.

Директор ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» Вадим Ластовицький зазначив, що вже 2 групи фахівців успішно пройшли навчання на базі навчально-практичного центру коледжу.

«Для нас велика честь вручити вам сертифікати про проходження навчання, адже ви захищаєте нас, нашу країну, наше майбутнє, рятуючи життя тисячам українців. Разом ми велика сила!», – наголосила Оксана Десятнюк.