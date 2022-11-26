Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у єпископа Тернопільської єпархії УПЦ московського патріархату, ректора Почаївської духовної семінарії Іова (Смакоуза).

Про це “Бабелю” повідомили джерела в правоохоронних органах.

Обшуки проходили в рамках кримінального провадження за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової чи національної належності або релігійних переконань (ч. 2 ст. 161 КК).

Як повідомило джерело, «у мастодонта православʼя, який роками навчає та виховує цілі покоління духівників русского міра» знайшли російську літературу, яка возвеличує імперіалізм, та вилучили техніку. Усе це він використовував для пропаганди цінностей рф і антиукраїнської агітації.

Нагадаємо, 25 листопада СБУ провела обшуки у Свято-Миколаївському соборі в Чернівцях і знайшла там докази співпраці Чернівецько-Буковинської єпархії московського патріархату з окупантами. Знайдено склади з прокремлівською літературою, копії документів окупантів, а також листування з московськими кураторами. Розпочато кримінальне провадження за статтею про держзраду.

До цього СБУ проводила обшуки у трьох монастирях УПЦ МП, Києво-Печерській лаврі, у керівництва єпархій московського патріархату в Кіровоградській області та у очільника Вінницької єпархії (йому повідомили про підозру).

Нещодавно Служба безпеки розпочала кримінальне провадження СБУ відкрила справу через прославляння «руского міра» у Києво-Печерській лаврі СБУ відкрила справу через прославляння «руского міра» у Києво-Печерській лаврі за фактом інциденту, що стався 12 листопада в одному з храмів Києво-Печерської лаври. Тоді під час богослужіння у храмі співали пісню «Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-русь».