У Тернополі через залишений посеред дороги автомобіль підняли на ноги правоохоронців та екстрені служби.

Чорний мінівен хтось залишив просто на проїжджій частині на вулиці Збаразькій, неподалік “шостого магазину”. Відтак, туди приїхали правоохоронці та піротехніки. Також прибули начальник ГУ НП у Тернопільській області Олександр Богомол та начальник патрульної поліції Богдан Шевчук. Місце події огородили, рух вулицею перекрили.

Через якийсь час біля автомобіля пролунав вибух. Цей момент зняли на відео очевидці. Після цього автівку оглянули піротехніки. Відтак, її евакуювали. Рух транспорту відновили.

Чи знайшли в автомобілі вибухівку – читайте згодом.

Зазначимо, що відбувалося все на фоні вчорашніх подій у Луцьку, де терорист захопив автобус із людьми.

Як ми повідомляли, після цього інциденту у ряді регіонів посилили заходи безпеки. В тому числі – на Тернопільщині.