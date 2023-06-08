Сьогодні на Тернопільщині прощаються із загиблим воїном Сергієм Дунаєм, котрий загинув внаслідок артилерійського обстрілу на Донбасі.

Вчора Захисника зустріли на Лановеччині, де він працював учителем. Там для нього пролунав останній шкільний дзвоник…

“Вчитель за покликанням та мужній захисник за волею серця — таким був командир 3 механізованого взводу 3 механізованої роти військової частини А3719, капітан Сергій Дунай.

Життя військовослужбовця обірвав ворожий мінометно-артилерійський обстріл. Сьогодні ж, 07 червня, на центральній площі міста Ланівці його зустріла велика освітянська родина, друзі, знайомі та просто небайдужі жителі громади, які прийшли віддати шану Герою.

На шкільному подвір’ї такої рідної Лопушненської школи для вчителя продзвенів його останній шкільний дзвінок, який пролунав з рук колег та учнів. За Сергієм Дунаєм сьогодні ридало навіть небо, чистоту та мир якого захищав відважний воїн”, – ідеться на сторінці Лановецької міської ради.

Похоронять Сергія Дуная у його рідному селі Корначівка Збаразької громади.

Вічна пам’ять та шана полеглому Герою!