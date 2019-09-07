Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів восьми областей.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Керуючись статтею 9 Закону України «Про прокуратуру», Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 6 вересня 2019 року звільнив з посад прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей.

Нагадаємо, раніше Генеральним прокурором звільнено прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.