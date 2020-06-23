Сьогодні на Збаразькому кільці чоловік видерся на рекламний щит і намагався себе спалити.

Він видерся на металеву конструкцію із каністрою, з якої облив себе пальним. Навколо шиї був зашморг.

Незабаром до самогубця піднявся чоловік, якому вдалося переконати чоловіка спуститися. За інформацією Погляду, це був головний прокурор Тернопільської області Петро Бойко.

Наразі чоловік перебуває під наглядом поліції.

За попередньою інформацією, чоловік, який намагався себе спалити, з Хмельницької області у якого відібрали землю. У Тернопіль передали кримінальне впровадження щодо цієї справи. Але чоловіка щось не влаштовувало, тому він таким чином вирішив привернути увагу.

Відео Михайла Іваненка