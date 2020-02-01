Прокурор Тернопільської області Петро Бойко дав свою першу прес-конференцію з часу призначення на посаду.

До виконання обов’язків керівника прокуратури нашого краю він приступив третього січня. За час його роботи було викрито і затримано три злочинні організовані групи, двох осіб затримали при отриманні неправомірної вигоди, активізовано розслідування ряду кримінальних правопорушень.

Під час зустрічі із прокурором журналісти поцікавилися також скільки заробляє і де проживає новий керівник.

– Моя зарплата – 35 тисяч гривень, – відповів Петро Бойко. – Це те, що я отримав за січень. Проживаю у Тернополі, це кімната у гуртожитку, уклав договір і живу там. Платитиму за проживання самостійно. Рахунку ще не отримував, тому скільки коштує проживання не готовий сказати, якщо чесно, то не цікавився скільки буду платити за місяць. Пізніше до Тернополя переїдуть жити також моя дружина і донька-школярка. Зараз йде навчальний процес, і ми прийняли рішення, що переривати його на даному етапі недоречно. Звичайно, вони переїдуть до мене, але треба, як мінімум, закінчити навчальний рік.

Під час прес-конференції прокурор області також розповів про те, над чим його відомство працюватиме у 2020 році, та на якому етапі перебуває розслідування резонансних кримінальних проваджень. Детальніше про це читайте у наступних матеріалах.

Ольга Трач

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