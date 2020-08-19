Прокуратурою розпочато розслідування за фактом розтрати коштів з бюджету, призначених для закупівлі ліків для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Чортківською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом розтрати службовими особами одного із закладів охорони здоров’я бюджетних коштів при закупівлі препаратів для боротьби з коронавірусною інфекцією.

За версією слідства, службові особи медичного закладу уклали угоду із суб’єктом господарювання про поставки препаратів на суму 78,5 тис грн, проте частину ліків на суму 55 тис грн включили туди безпідставно, оскільки такі препарати не входять до переліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України.

Санкцією ч. 2 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займалися певною діяльністю на строк до трьох років.