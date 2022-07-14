Ще один захисник з Тернопільщини загинув на фронті.
Страшна війна забрала життя мешканця Збаража Вадима Кравчука.
Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.
“Сумуємо, співчуваємо і віримо, що це жахіття якнайшвидше закінчиться перемогою України!
Вічна пам’ять та шана Героям! Слава Богу і слава Україні!!!
Нехай спочивають в мирі!”, – написав Роман Полікровський.
Про час і місце зустрічі Героя буде повідомлено згодом.
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