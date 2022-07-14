Проклята війна забрала життя захисника зі Збаража

Ще один захисник з Тернопільщини загинув на фронті.

Страшна війна забрала життя мешканця Збаража Вадима Кравчука.

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Сумуємо, співчуваємо і віримо, що це жахіття якнайшвидше закінчиться перемогою України!

Вічна пам’ять та шана Героям! Слава Богу і слава Україні!!!

Нехай спочивають в мирі!”, – написав Роман Полікровський.

Про час і місце зустрічі Героя буде повідомлено згодом.

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