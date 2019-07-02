Якщо у Верховній Раді, що відходить в історію, “колонія” тернополян була істотною і в певний часовий проміжок доходила до десяти осіб, то зараз це представництво буде значно скромнішим.

Єдиний прохідний

Окрім 5 майбутніх переможців в одномандатних округах, сміливо може дивитися в парламентське майбутнє лише тимошенківець Михайло Цимбалюк та тернопільська колонія в “Голосі” Вакарчука. Головування у львівській “Батьківщині” гарантувало двічі голові Тернопільської ОДА прохідне 15 місце у списку Юлії Тимошенко. Відтак, не стати нардепом він може лише за фантастичного в українській політиці сценарію, коли “Батьківщина” не подолає 5% бар’єр.

Щодо “Голосу”, то у верхній частині списку Вакарчука – троє вихідців з тернопільської діаспори. Колишній соратник Яроша, театрал і військовий Андрій Шараськін на 20 місці, екс-заступник міністра освіти Андрій Гевко – 23-ий. Трохи далі, на межі проходження, розташувався шоумен Сергій Притула. Він 30-й у списку. Цікаво, що динаміка кампанії “Голосу” залишає йому шанси на потрапляння у парламент.

В польоті, але в прольоті

Саме за такою формулою можна описати політичний статус кількох тернополян, які опинилися на високих місцях у списках партій, що зберігають теоретичні шанси на проходження у Верховну Раду.

У першу чергу йдеться про “гастрономічного” підприємця, багаторічного соратника Гриценка Петра Ландяка. Цього разу він на 7 місці у списку непрохідного полковника. У цій ситуації від Ландяка мало що залежить, але шанси у партії Гриценка все ще зберігаются.

Високі 14 і 17 місце у списку об’єднання націоналістів під егідою “Свободи” зайняли Василь Лабайчук з “Правого сектору” та екс-нардеп Олексій Кайда. Поки-що націоналістам мало що світить, але боротися традиційно вони будуть до кінця.

І зовсім теоретичні шанси на грані фантастики у заступника Надала Владислава Стемковського (21-ий у списку Гройсмана) та депутата облради Віталія Фидрина (6 місце у списку “Самопомочі”)

Лавка резервістів

Також з галузі теорії шанси у тернополян, які потрапили у списки прохідних партій, але на достатньо далеких непрохідних місцях.

В першу чергу йдеться про 132-й номер списку “Слуги народу” – професора ТНЕУ Івана Калаура. Тут надія хіба на чергове грунтовне очищення списку партії Зеленського.

На непрохідному 42 місці розташувався голова Тернопільської міської “Батьківщини” Микола Сліпченко. На дуже далеких у списку Порошенка 40-му, 58-му та 59-му місцях – нардеп з “Народного фронту” Соляр, голова Тернопільської облради Віктор Овчарук та секретар Тернопільської міськради Віктор Шумада. У списку “Голосу” 56 номер дістався кординатору місцевого штабу Богдану Яремку. 54-й у списку партії Медведчука – тернопільський підриємець Олександр Кравчук.

Усі ці люди – на умовній лаві резервістів. І, за великим рахунком, тільки в списковиків партій Зеленського і Вакарчука є шанси на політичне майбутнє. Решта – з розряду відставників.