Вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя планують змінити вже з наступного місяця.

Про це свідчать підготовлені проекти рішень «Про забезпечення роботи міського електричного транспорту» та «Про забезпечення роботи міського автомобільного транспорту». Також про це в ефірі місцевої радіостанції розповів начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук.

– Цими проектами рішень передбачено, що оплата проїзду становитиме 8 гривень при розрахунку «Соціальною картою тернополянина», 9 гривень – при розрахунку неперсоніфікованим проїзним квитком, який може придбати будь-хто, і 10 гривень при розрахунку безконтактною банківською карткою, пристроєм з технологією NFC та разовим проїзним квитком. Тариф однаковий, як для проїзду у тролейбусі, так і в маршрутці. Раніше завжди було, що проїзд в електротранспорті дешевше, ніж в автотранспорті, бо електрика дешевша за бензин і дизпаливо. Зараз ситуація змінилася. Вартість електроенергії зростає по кілька разів на рік, добавилася плата за доставку електроенергії, крім цього є затрати на тягові підстанції, мережу тролейбусну. Дотацій з держави ми не отримуємо, зобов’язані виживати самі. Тому тарифи прирівняні. При підготовці рішень ми свідомо виключили можливість готівкової оплати у громадському транспорті та ввели разовий проїзний квиток. Це дасть можливість повного обліку всіх коштів, які проходять через громадський транспорт. Водій не буде мати службової електронної кратки, щоб реалізовувати квитки і не буде мати права брати готівку. Оператор електронних систем вже завершує підготовчу роботу з компанією «EasyPay» щодо реалізації разових проїзних квитків. У Тернополі є близько 140 терміналів самообслуговування, які розміщені як на зупинках, так і в наближених до них місцях. У них можна буде придбати разовий проїзний квиток вартістю 10 гривень.

Пільги для пенсіонерів, студентів та учнів зберігаються. Для учнів і студентів проїзд у тролейбусі буде безкоштовний, у маршрутці – 4 гривні. В обох проектах рішення вказано, що вони набирають чинності з першого жовтня 2021 року. До того часу їх мають розглянути та затвердити на виконкомі міськради.