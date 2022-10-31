Континентальний клімат України має на увазі холодні зими, тому важливо грамотно підібрати опалювальне обладнання. Якщо все зробити правильно, на вас чекають теплі, сухі, затишні зими. Проєктування систем опалення найкраще довірити професіоналам – команді кліматичної фірми. У цьому випадку ви будете впевнені в ефективності системи, якості комплектуючих та їх монтажі, гарантійному обслуговуванні.

В цій статті ми розглянемо найпопулярніші варіанти реалізації опалення, які можуть запропонувати в кліматичній компанії, а також допоможемо визначитись у найбільш оптимальному джерелі тепла для вас.

Яке буває опалення?

Проєкти систем опалення у приватних будинках бувають різними. Давайте розглянемо їх з різних боків:

Як розподіляється тепло?

Температура в приміщеннях може підніматися за рахунок гарячої води (або іншої рідини): тоді в будинку обладнуються замкнуті конструкції з радіаторами опалення, батареями, теплими підлогами і т.п.

Також поширені опалювальні агрегати, де теплоносієм виступає саме повітря – наприклад, в інверторних кондиціонерах чи теплонасосах. У цьому випадку підігріте повітря нагнітається внутрішніми блоками спліт-систем, повітропроводами тощо.

Третій варіант притаманний електроопалення – кімнати приватного будинку нагріваються окремо один від одного, наприклад, за допомогою конвектора, ІЧ-панелей або теплої підлоги.

Як нагрівається теплоносій?

Магазин Альтер Ейр надає до вибору популярні системи опалення, де для обігріву приватного будинку використовується вода, що циркулює: вона віддає енергію через радіатори, остигає, а потім повертається в «серце» за новою порцією тепла. До речі, такі конструкції часто забезпечують гаряче водопостачання, що робить будинок ще більш автономним. Як нагрівач може виступати:

Котел (електричний, газовий або твердопаливний);

Тепловий насос;

Сонячний колектор;

ТЕНи;

Бойлер, тобто. системи, які можуть постійно контролювати температуру води у контурі.

Якщо теплоносій — це повітря, його може зігрівати:

Тепловий насос (геотермальний, повітряний чи водяний);

Низькотемпературний кондиціонер;

Система вентиляції з підігрівом, рекуператор;

Газові, електричні, масляні конвектори;

Електроопалення: тепла підлога, ІЧ-панелі і т.д.

Як визначитися з типом опалення в приватному будинку

Для початку потрібно дізнатися, яке джерело тепла найбільш вигідне у вашому випадку. Природний газ використовується для опалення за допомогою казана, а також газових конвекторів; донедавна вважався найекономнішим способом обігріти приміщення та водопостачання у будинках України.

Сьогодні у приватних будинках дедалі популярнішим стає електроопалення — інженери винайшли десятки опалювальних пристроїв, які працюють за рахунок електрики: деякі з них ми вже перерахували вище. Хочемо відзначити, що саме теплонасос вважається найбільш економічною електроустановкою, яка використовує повітря, воду чи ґрунт, як джерело тепла.

Проект системи опалення на твердопаливному котлі, печі, каміні дозволяє зробити приватний будинок максимально автономним від міських енергомереж: багато конструкцій працюють без електрики, обладнані конфорками, забезпечують будинок гарячою водою та здатні працювати на різних видах твердого палива.

Приклад опалення ретро-пічкою у сучасному інтер’єрі.

Проект опалення приватного будинку: що входить до підсумкового пакету документів?

Звід вихідних даних, зібраних на етапі аналізу приміщень; Теплотехнічні, гідравлічні розрахунки; Розрахунок теплового навантаження на систему; Опис технічних рішень, вжитих інженерами; Підбір обладнання; Комплект креслень: габарити та розміщення пристроїв, у т.ч. пультів, вузлів, функціональних зон. Конструкція обв’язування опалювального казана, бойлера, теплового насоса; Креслення котельні, в т.ч. димаря та майданчики під котел; Характеристики готового опалення, у т.ч. розміри, потужність, споживання енергії; Крім того, документи повинні бути підтверджені головним архітектором, дизайнером та компанією, що управляє, яка повинна дати добро на проведення монтажних робіт у приміщеннях.

Як розрахувати тепловтрати у будинку?

Щоб розрахувати тепловтрати вдома своїми руками, краще скористатися одним із онлайн-калькуляторів. Однак зауважимо, що розрахунки будуть зразковими. Для отримання максимально точних результатів найкраще звернутися до кліматичної компанії. В цьому випадку будуть враховані найдрібніші особливості вашого житла.

Коли проводять монтаж опалювальної системи?

Найкращий варіант – зробити опалення на стадії будівництва будівлі, або, як мінімум, під час капітального ремонту. В цьому випадку можна реалізувати будь-які за складністю конструкції та вигідно вписати опалювальні пристрої в інтер’єр. Хоча багато приладів електроопалення легко встановлюються навіть під час активного проживання у приватному будинку.