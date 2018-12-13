Програміст-сепаратист з Тернополя отримав два роки тюрми

13/12/2018 Розмір тексту:

Суд заочно засудив до 2 років позбавлення волі жителя Тернополя Євгенія Фука за поширення в соціальній мережі “Вконтакте” закликів до Росії почати військову агресію щодо України.

Про це йдеться у вироку суду від 5 грудня, передають Українські Новини.

Зазначено, що 34-річний уродженець Ростовської області Росії Фук до 24 січня 2017 року проживав в центрі Тернополя і працював програмістом.

В період з 12 травня по 22 червня 2015 року обвинувачений в соціальній мережі “ВКонтакте” створив особистий обліковий запис, через який свідомо розміщував публічні заклики до повалення конституційного ладу в Україні.

Так, Фук на “стіні” свого облікового запису навмисне поширив для ознайомлення публікації, в яких містяться заклики до Російської Федерації здійснити військову агресію щодо України і таким чином повалити її конституційний лад.

Зокрема, у розміщених публікаціях від 22 червня 2015 року міститься вислів: “Росія повинна боротися за те, щоб ніякої України на її кордонах не було, а була “Новоросія” і “Малоросія”.

Також він активно репостив публікації з сайту Sharij.net.

Більш того, встановлено, що підсудний швидше за все долучився до бойовиків самопроголошених республік на Донбасі, так як в приватному листуванні, дослідженому в суді, він висловив такий намір.

Суд визнав Фука винним і засудив до 2 років позбавлення волі без конфіскації майна.