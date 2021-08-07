Новина, яка сколихнула всю Україну. У селі Гнилички, що на Тернопільщині, знайшли рештки людини.

Ймовірно, це зниклий ще 17 років тому, 16-річний Юра Семенюк. Хлопець вийшов із дому вночі, 18 березня 2004-го і не повернувся. Рідні та близькі шукали його, але безрезультатно.

Про те, що трапилось того злощасного вечора, розповів своєму односельчанину кілька тижнів тому Сергій Зайнулін. Довгі 17 років чоловік тримав це в секреті і лише за чаркою, під дією алкоголю, нарешті зізнався куму сім’ї Семенюків, що Юра – мертвий. Тож знімальна група Тернопіль 1 поїхала із рідними загиблого на роботу до Сергія, аби почути все особисто.

Телефонували й до керівника фірми, де той працює, аби він пояснив, де можна знайти Сергія Зайнуліна. Але почути версію тих подій безпосередньо від одного із очевидців нам не вдалось.

У курс справи ввели рідні загиблого. Мовляв, тоді, 18 березня, четверо хлопців, які жили на одному подвір’ї у сусідніх будинках у селі Сухівці, пішли красти кольоровий метал. Серед них були – Сергій та Віталік Зайнуліни, Юра Семенюк і Богдан Чорний, який сьогодні теж є кумом для Семенюків і якого вважають організатором темної справи. Зі слів Зайнуліна, Богдан Чорний повіз хлопців на ферму, у сусіднє село Гнилички, де вони й мали поцупити метал. Та все пішло не за планом.

Як зазначив рідний брат загиблого Володимир Семенюк, Юрія вдарило струмом. Хлопці поперелякувались, спочатку хотіли втопити, боялися, що по дорозі їх знайдуть. Тоді кум мій Володимира Семенюка, Богдан Чорний, придумав історію – одяг спалили, а тіло вивезли на сміттєзвалище.

Воно знаходиться у селі Гнилички, за кілька кілометрів від ферми. Останніх кілька тижнів тут тривали пошукові роботи. Трактором перекопували територію, а односельчани родини Семенюків допомагали шукати рештки. І вже під вечір, 4 серпня, людські кістки побачила Оксана Семенюк, дружина рідного брата загиблого.

Наразі кістки експерти забрали на дослідження, зовсім скоро повинні провести ДНК-експертизу. Мама хлопця ж досі не може повірити у те, що відбувається. Зізналася, щодня чекала на сина, щиро вірила, що живий.

Рідні загиблого зауважили, якщо все підтвердять, і кістки, які знайшли, належать Юрі – зовсім скоро зможуть його поховати. Сподіваються, що поліцейські таки встановлять причину смерті 16-річного хлопця і з’ясують, що ж насправді трапилось тоді, 17 років тому. Адже родичі сумніваються, що Юра помер саме від удару струмом. Тож вимагають, аби поліцейські провели якісне розслідування та справедливо покарали винних.

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