Іноді виникає запитання: цікаво, чому Росія не напала на нас в період президентства Віктора Ющенка, який після правління “різновекторного” Леоніда Кучми, схильного до “теплих” зустрічей з Борисом Єльциним і зовні – майже дружних з Владіміром Путіним, проголосив українськість в усьому?

Не була готовою її армія? Але після порівняно недавніх двох чеченських воєн вона перебувала, сказати б, ще в доброму бойовому тонусі, в той час як стан ЗСУ був далеко не такий, як тепер. Чи, може, Путін тоді ще не настільки узурпував владу в Росії і ще бавився в демократію? Як би там не було, Віктор Андрійович декілька разів зустрічався з Путіним – і як глава Нацбанку, і як Прем’єр-міністр, і як Президент України. Важко сказати, наскільки предметними були їхні розмови і перемовини (складно уявити собі ще двох більш різних людей), але почесного випускника ТФЕІ доля якось вберегла від ролі Головнокомандувача під час війни. Уявити його в ній, навіть за певної символічності цієї посади в тому, що стосується, власне воєнних питань, теж доволі непросто…

Від початку російського вторгнення оцінки ситуації третім Президентом України чути мені особисто не доводилося (може, неуважно слідкував?). Недавно, щоправда, промайнуло повідомлення, що В.Ющенко передав воякам ЗСУ мед зі своїх пасік (спасибі йому за це). А дещо пізніше, на сайті новин з’явилася думка екс-президента про нинішнє воєнне становище. Зокрема, він заявив, що “ми знаходимося у ситуації, коли Путін уже програв, безумовно. Але ми ще не виграли”.

Досить цікава оцінка. Вона за своїм змістом дещо нагадала одну з оповідок з “Пригод бравого вояка Швейка”. Там, пригадується, славний фельдмаршал австро-угорської армії Радецький почав було вже втікати з якогось міста, але, дізнавшись, що противник теж дременув, повернувся назад і оголосив себе переможцем. Невже Віктор Андрійович мав на увазі щось подібне, тобто ситуацію, коли перемога ніби є “нічиєю”, і все залежить від того, хто перший її вхопить? Важко сказати… Цікаво також, чи не виникають у нього асоціації з президентськими виборами 2010 р., до яких він, кумир всієї України п’ятьма роками раніше, підійшов з рейтингом довіри, близьким до непристойного? І, врешті-решт, бездарно і якось заздалегідь приречено поступився владою В.Януковичу, з правління якого почалася череда політичних потрясінь, що призвела до нинішнього стану речей. Може, і тоді він вважав перед виборами, що ні він ще не програв, ні його опонент не здобув перемоги?

Розчарування (його самого і його прихильників) було тоді, напевно, болісним. Хочеться вірити, що нині Україну і її народ воно не спіткає…