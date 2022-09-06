Помер уродженець Тернопільщини, пластун, український і американський вчений, професор математики Політехнічного Інституту штату Нью-Джерсі, заслужений діяч науки і техніки України, громадський діяч Роман Воронка.
Про це повідомив його син Назар Воронка на своїй сторінці у соцмережі, передає Суспільне.
Роман Воронка народився 1940 року в Бучачі. У 1944 році сім’я покинула рідне місто. Вісім літ жили в Німеччині, потім емігрували до Америки, де Роман закінчив середню школу, університет, завершив студії математики у Нью-Йоркському університеті, йдеться у Вікіпедії.
У 1990 роках “оксамитової революції” в Україні був провідним активістом в організаціях допомоги Україні, головою Товариства української мови США, співзасновником фонду допомоги дітям Чорнобиля, Фонду допомоги Руху, Фонду допомоги Україні, Координаційного комітету допомоги Україні. Допоміг ввезти 260 комп’ютерних систем для середніх шкіл України. Займався виданням понад 2,5 мільйонів підручників для українських шкіл.
Також Роман Воронка – довголітний перший заступник голови Координаційного комітету допомоги Україні та довголітний член управи Наукового товариства імені Шевченка США.
Роман Воронка також був членом Пласту. Свій шлях пластуна почав 1946 року в Новому Ульмі, Німеччина. В 1952 переїхав до США. Там він брав участь в пластових таборах в Іст-Четгемі та Бобрівці, організував роверові та канойкарські табори. У Пласті був новацьким братчиком від 1955 до 1989 року, головою Крайової Таборової Комісії. Вступив до Куреня Сіроманців у 1957 році.