У США помер видатний науковець і громадський діяч родом з Тернопільщини

Помер уродженець Тернопільщини, пластун, український і американський вчений, професор математики Політехнічного Інституту штату Нью-Джерсі, заслужений діяч науки і техніки України, громадський діяч Роман Воронка.

Про це повідомив його син Назар Воронка на своїй сторінці у соцмережі, передає Суспільне.

Роман Воронка народився 1940 року в Бучачі. У 1944 році сім’я покинула рідне місто. Вісім літ жили в Німеччині, потім емігрували до Америки, де Роман закінчив середню школу, університет, завершив студії математики у Нью-Йоркському університеті, йдеться у Вікіпедії.

У 1990 роках “оксамитової революції” в Україні був провідним активістом в організаціях допомоги Україні, головою Товариства української мови США, співзасновником фонду допомоги дітям Чорнобиля, Фонду допомоги Руху, Фонду допомоги Україні, Координаційного комітету допомоги Україні. Допо­міг ввезти 260 комп’ютерних сис­тем для середніх шкіл України. Займався виданням понад 2,5 мільйонів підручників для українських шкіл.

Також Роман Воронка – довголітний перший заступник голови Координаційного комітету допомоги Україні та довголітний член управи Наукового товариства імені Шевченка США.

Роман Воронка також був членом Пласту. Свій шлях пластуна почав 1946 року в Новому Ульмі, Німеччина. В 1952 переїхав до США. Там він брав участь в пластових таборах в Іст-Четгемі та Бобрівці, організував роверові та канойкарські табори. У Пласті був новацьким братчиком від 1955 до 1989 року, головою Крайової Таборової Комісії. Вступив до Куреня Сіроманців у 1957 році.