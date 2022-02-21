Упродовж двадцяти років у Марійському духовному центрі проводять професійні прощі. Багато з них мають всеукраїнський характер і відбуваються напередодні або в день професійного свята.

Цього року професійним групам пропонуватимуть пішу прощу із Заздрості до Зарваниці «Стежками Патріарха».

– Цьогоріч ми плануємо зробити всі професійні паломництва тематичними, – розповіла Ганна Зварич, голова комісії у справах родини і мирян Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. – Кожне професійне паломництво матиме своє гасло із творів Патріарха, яке найкраще буде підходити до тієї чи іншої сфери. Також маловідомим є той факт, що Патріарх, який був восьмою дитиною у сім’ї народився дуже кволим і казали, що немовля помре. Його матір Анастасія з родини Дичковських, взяла його на руки і понесла до Зарваниці до стіп Пресвятої Богородиці. Поряд їхала підвода, але вона не сіла в неї, і дитину туди не положила. Аналізуючи життєвий шлях Патріарха, який написаний на його єпископському гербі «Через терни до зірок» можемо сказати, що у тому часі відбулося зцілення і оздоровлення маленького Йосифа Пресвятою Богородицею. Цей шлях із Заздрості до Зарваниці ми називаємо «Стежками Патріарха». Це 30 кілометрів і частина шляху пролягає через поле – із Заздрості до Пантелихи. У своїх творах Патріарх називає це поле українським степом, а також з біблійною мовою «земля, медом і молоком текуча». І цей шлях ми заохочуватимемо проходити пішки представників різних професій.