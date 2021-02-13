За день перебування в нашому обласному центрі зловмисниця вчинила чотири крадіжки. Вийшли на слід кишенькарки співробітники обласного карного розшуку спільно з оперативниками Тернопільського районного управління поліції.

Упродовж одного дня до співробітників поліції надійшло декілька схожих повідомлень про крадіжки. Усі потерпілі – жінки, яких обікрали у храмах. Під час богослужінь у них витягнули мобільні телефони: у когось з кишені, у когось з сумки. Суми збитків заявниці оцінювали від 3 до понад 6 тисяч гривень.

Співставивши факти, поліцейські припустили: скоєння крадіжок – справа рук однієї особи. Під час відпрацювання злочинів розшуківцям вдалося встановити зловмисницю. Нею виявилася 58-річна мешканка Дніпропетровської області. Її оперативники розшукали на Чернівеччині.

Як з’ясувалося, фігурантка – раніше неодноразово судима за кишенькові крадіжки. Вона роз’їжджала містами та вчиняла протиправне. На одному місці довго не затримувалася. Цього року вона вже встигла накриміналити у Житомирській та Чернівецькій областях.

Як виявилося, лиходійка прибула до Тернополя 19 січня на Водохреща. Найняла таксі та побувала у трьох церквах на різних масивах. Крадені мобільні телефони у тернополянок вона встигла продати, а гроші витратила.

За усіма фактами крадіжок розпочаті кримінальні провадження. Мешканці Дніпропетровщини тернопільські поліцейські інкримінують частину 2 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.