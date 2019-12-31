Під час сьомого пленарного засідання дванадцятої сесії Тернопільської обласної ради, що відбулося 27 грудня, депутатам так і не вдалося ухвалити бюджет на 2020 рік.

Питання, яке викликало масу дискусій та конфліктів, перенесли на першу сесію нового року.Цю ситуацію у прямому ефірі передачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль1» прокоментував депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василь Чашка.

– Під час обговорення бюджету області в сесійній залі ми побачили фарс влади, яка не хоче співпрацювати з депутатським корпусом та громадянами. Свободівці хотіли вирішити багато хвилюючих питань – летовища, Гаївського мосту, закупівлі рентген-обладнання для Підволочиської районної лікарні. Загалом фракція ВО «Свобода» запропонувала майже тридцять правок до бюджету, однак, на жаль, їх відхилили. Так, в проекті бюджету на 2020 рік не передбачили жодної копійки на розвиток аеропорту та ремонту Гаївського мосту. Зараз ми не можемо зрозуміти, як нова влада, що представляється «слугами народу», може не дослухатися до людей, які її обрали. Не хочу називати це колапсом, але ми бачимо, що цей проект бюджету, який не був ухвалений частиною депутатів Тернопільської обласної ради, є ще однією нагодою оцінити, ким насправді є так звані «слуги», – зазначив Василь Чашка.

Також свободівець додав, що проект бюджету-2020 – провальний.

– Я зовсім не розумію дій голови Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сопеля, оскільки їхній проект бюджету, на мою суб’єктивну думку, є провальним. Наприклад, у Хмельницькій області на ремонт доріг та прокладання нових шляхів виділили 3 млрд грн, а в Тернопільській області хочуть затвердити ледь не вдесятеро меншу суму. Де позиція Ігоря Сопеля – людини, яка є прямим представником президента? Яким є його алгоритм розбудови області? Ми хочемо конструктивний бюджет, де будуть враховані інтереси не тільки області, але й міста Тернополя, щоб все було чітко збалансовано,– заявив Василь Чашка.