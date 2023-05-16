Фермерське господарство «ГАДЗ» з Бучаччини продовжує освоювати нові ринки.

Так, нещодавно компанія відправила дегустаційну палету із своєю продукцією до декількох мереж в США.

Про це повідомили на сторінці господарства у соцмережах.

– Уже зовсім скоро наші соки, чипси та джеми роз’їдуться по штатах і ми зможемо розширити ринок та показати якість української продукції. Слава Україні! Героям Слава! – зазначили у ФГ «ГАДЗ».

До слова, господарство постійно збільшує географію експорту. На сьогодні це понад 20 країн Європи, Близького сходу та Азії.