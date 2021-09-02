Казахстан – Україна – 2:2

У нас часто з будь-якого приводу, а то й без нього прийнято цитувати класиків або ж просто відомих людей. Я ж дозволю собі процитувати… себе, найріднішого. У попередній публікації з прогнозами на матч написав дослівно: “Невже знову буде нічия, котра небагато вартує ні для господарів штучного поля, ні для українців? Не хотілося б…”. А ще я дозволив собі легеньку (зовсім) іронію з приводу прогнозу мого випадкового знайомого, з яким зранку спільно “гвалтуємо” тренажери в парку “Топільче” – студента з Нігерії на ім’я Пітер. Він єдиний серед прогнозистів передбачив нічийний підсумок, хоча й з рахунком 1:1. Напевно, допомогли йому його предки, які сповідували культ вуду…





За універсальним законом підлості, часто трапляється саме те, чого дуже не хочеться. Ендшпіль матчу вийшов дуже неприємним. Навіть можна сказати – несподіваним, хоча якихось принципово нових рис у своїй ігровій психології гравці збірної України не продемонстрували. Все та ж до болю знайома втрата концентрації під завісу матчу (казахи зрівняли рахунок вже на шостій доданій хвилині після того як Сікан теж вже у компенсований час заштурхав м’яч у ворота суперників і, здавалося, приніс нам перемогу). Все та ж прикра властивість повторювати одні й ті ж помилки (два голи у ворота П’ятова після позиційних промахів Караваєва – наче “під копірку”). Все та ж нездатність використати свої шанси – Матвієнко і Соболь виходили віч-на-віч з голкіпером казахів і могли просто”закривати” гру, подвоївши результат після ефектного гола Яремчука в першому таймі, але у вирішальні моменти діяли надто прямолінійно.





Щиро кажучи, розбір гри аналітиків у студії після матчу, що звівся до пошуку “пом’якшуючих обставин”, навіть не хотілося дивитися. А вболівальницьку душу не полишає досада. Їй на поміч приходять спогади про попередні матчі відбору до ЧС-2022. Дурнуватий “ляп” Миколенка у грі з фінами. Безпомічність у матчі з тими ж казахами у Києві, яку увінчав неоковирно невикористаний Зубковим, здавалося б, стовідсотковий шанс. Тепер ось – чергове розчарування. Своїми ж руками (чи ногами) вирили собі яму… Змінюються тренери – погані традиції залишаються незмінними. Старт для Олександра Петракова вийшов якщо й не зовсім провальним (до цього, з урахуванням “дірчастості” нашого захисту, залишалося не так вже й багато), то однозначно невдалим. Після цього поєдинок 4 вересня з Францією, та ще й без дискваліфікованих Зінченка і Миколенка, очікується уже з добрячим острахом. Чергова нічия (інших результатів збірна України у кваліфікації наразі не визнає – своєрідний “закреп”?) та ще й з урахуванням статусу суперників, з якими довелося грати, дедалі більше схиляє до думки, що проблема акліматизації у Катарі в листопаді наступного року перед нашими футболістами не стоятиме…

Може, згущую фарби, займаюся “очорнительством” національної збірної? Та ні – думки незрівнянно більш авторитетних у футболі людей схожі з моїми:

Роман Яремчук: “Було важливо брати три очки, тому гра провальна. Це катастрофа”.

Олександр Петраков: ” Люди грають в Лізі чемпіонів і такі помилки допускають. На юнацькому рівні таких помилок не роблять. Я не можу вийти і за них забити…”

Артем Франков, журналіст: ” Нездатність забити хоч з десяти, хоч з п’яти метрів! Дитячий садок якийсь!Я не знаю, який тренер їм потрібен”.

Євген Левченко, аналітик: ” Пропустити два голи в такому ключі – це просто ганьба”.

То все-таки ганьба? Напевно…