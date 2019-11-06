Чотири тисячі доларів та десять тисяч гривень зникло з квартири 81-річного тернополянина після візиту двох незнайомих чоловіків, які нібито продавали посуд.

Як встановили оперативники, потерпілого зловмисники зустріли на вулиці та запропонували купити у них посуд за низькою ціною. Лиходії закрутили голову пенсіонеру та напросилися до нього додому. Вже всередині помешкання, допоки один чоловік показував посуд, інший підгледів, де старенький зберігає гроші і викрав їх.

Оперативники карного розшуку проводять заходи щодо розкриття злочину, а також вкотре наголошують краянам не довіряти незнайомим особам.