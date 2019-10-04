22-річний житель села Солоне Заліщицького району попався на гарячому, коли хотів привласнити півтисячі гривень, вийнявши їх з каси в крамниці.

Крадія за руку вхопила продавець. Вона й повідомила про злочин правоохоронців.

Як повідомляють у поліції, крадіжка трапилася в одній з крамниць у райцентрі Заліщики. Продавець на якийсь час відволіклася, і цим скористався раніше судимий зловмисник. Чоловік відкрив касу і викрав звідти виручку. Загалом майже півтисячі гривень. Проте працівниця магазину помітила незнайомця і завадила йому покинути приміщення торгового закладу.

На даний час вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.