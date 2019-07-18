Відкрите викрадення чужого майна інкримінують слідчі Тернопільського відділу поліції 19-річному жителю обласного центру.

Чоловік, зайшовши в магазин з продажу ґаджетів, вирішив прихопити звідти планшет.

Як повідомили у поліції, підозрюваний, перебуваючи в приміщенні крамниці, спочатку приглядався до товару, а потім, коли поруч нікого не було, взяв з вітрини планшет і попрямував до виходу. Продавець, помітивши недобросовісного покупця, кинувся його наздоганяти. З краденим товаром впіймав зловмисника та зателефонував до правоохоронців. Підозрюваний вперше потрапляє в поле зору поліцейських. Хлопець ніде не навчається і не працює.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 ККУ – грабіж.