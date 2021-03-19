У вчиненні крадіжки грошей співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 30-річну жительку обласного центру. Зловмисниця, аби віддати борги, потягнула з каси магазину майже 40 тисяч гривень.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від керуючої одного із продуктових магазинів обласного центру. Вранці працівниці, прийшовши на роботу, виявили, що з сейфу зникли виторгувані напередодні кошти.

На місці події поліцейські провели першочергові слідчі дії, слідів проникнення у приміщення сторонніх осіб не виявили. Камери відеоспостереження у торговому закладі теж були відсутні.

З’ясовуючи деталі скоєння крадіжки, оперативники карного розшуку встановили, що до протиправного може бути причетна одна із працівниць магазину. Отримана інформація допомогла викрити 30-річну жінку. Стало відомо, що вона, маючи борги, не змогла їх повернути. Ввечері, після робочої зміни, непомітно взяла ключ від сейфу і забрала звідти готівку.

Того ж вечора краденими грошима розрахувалася за борги. Вранці ж наступного дня прийшла на роботу і разом з іншими працівницями, відкривши сейф, виявила крадіжку. Жінка сподівалася, що не попаде в поле зору підозрюваних, проте оперативники зібрали докази її причетності до протиправного.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії жінки слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 191 ККУ – привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні. Триває досудове розслідування.