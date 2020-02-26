За двісті гривень придбала дві літри меду, але втратила дві тисячі гривень. В пастку крадійки в Тернополі потрапила місцева мешканка, 1932 року народження.

Потерпіла розповіла, що до неї під приводом продажу меду зайшла до квартири невідома жінка. Вона запропонувала купити товар за доступною ціною. Продавець почала спілкуватися з пенсіонеркою, а в ході розмови дивилася звідки бабуся дістає гроші.

Коли старенька розрахувалася, невідома її відволікла, викрала зі сховку дві тисячі гривень і пішла. Зникнення грошей потерпіла виявила лише через три дні. І одразу звернулася за допомогою до поліції. Бабуся описала підозрювану.

За словами Віктора Демчана, начальника сектору відділу кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції, її опис співпав з описом, який надав того ж дня ще один потерпілий. Шістдесятисемирічний тернополянин також купував мед у невідомої, яка подзвонила у двері його квартири. Він впустив незнайомку.

Мед чоловікові сподобався і тернополянин попросив залишити номер мобільного, аби передзвонити і дозамовити ще солодкого продукту. Продавець погодилася, а коли виходила з помешкання, прихопила й мобільний телефон пенсіонера.

Відсутність засобу зв’язку чоловік виявив за кілька годин і про крадіжку повідомив на лінію “102”. Суму збитків оцінив у чотири тисячі гривень.

Допоки тернополянин давав покази, працівники карного розшуку Тернополя уже встановили місце перебування підозрюваної. Допоміг у пошуках номер мобільного, який продавець меду залишила черговому “клієнту”.

Підозрювана – жителька Чернівецької області, 1983 року народження. Саме туди вона повернулася після злочинних “заробіток”. На території сусідньої області її і піймали та доправили в Тернопіль. У скоєному жінка зізналася. Їй інкримінують статтю 185 частина 1 ККУ – крадіжка. Перевіряють чернівчанку і на причетність до аналогічних злочинів.

Працівники поліції звертаються мешканців міста та області не впускати до своїх помешкань сторонніх осіб, не купувати у незнайомців жоден товар навіть по неймовірно дешевих цінах, оскільки приємний продавець та співрозмовник може виявитися злодієм. Якщо ж ви чи ваші родичі потрапили в пастку зловмисників, то не зволікайте, а одразу телефонуйте на лінію “102”.