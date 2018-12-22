Продавати треба не землю, а продукцію, яка на ній вирощується, – Михайло Головко. ВІДЕО

Даний законопроект підтримав парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відносин. Цей законопроект вносить зміни до перехідних положень Земельного кодексу, згідно з якими забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.

Також не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності, а також які перебувають у власності громадян і юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Законопроектом передбачено, що Кабінет міністрів до 1 березня 2019 року має розробити і внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

За словами народного депутата України Михайла Головка, «зберегти нашу землю — це наш обов’язок, тому слід завадити хитрим схемам, аби вона не дісталася в руках чергових шахраїв».

«Земля – не товар, а життєвий простір нації. Не землю ми маємо продавати, а продукцію, яка вирощується на цій землі. Треба підтримати селян і малих фермерів, надавши їм дотації і дешеві безвідсоткові кредити, аби український селянин ставав заможним та успішним. Довели людей до зубожіння? А тепер хочете в них забрати землю, або просто її вкрасти. Землю зможуть купити чужинці, а українці стануть кріпаками на своїй, Богом даній землі. Тому ВО «Свобода» за мораторій і заборону продажу землі сільськогосподарського призначення. Треба створити натомість державний банк, куди селянин зможе продати свій пай», — наголосив з парламентської трибуни народний депутат України Михайло Головко.