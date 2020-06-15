Членам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у викраденні ікон та церковного майна за ч.5 ст. 185 КК України.

Про це повідолмяє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За даними слідства, раніше судимий мешканець Одещини організував злочинне угруповання, до діяльності якого залучив двох місцевих мешканців. Упродовж 2018-2020 років зловмисники викрадали ікони з храмів різних областей, а викрадене майно одразу переправляли поштою до Одеси. Вже після цього фахівці реставрували ікони та продавали колекціонерам. Серед їх клієнтів були бізнесмени, високопосадовці та жителі країн Європи.

Члени групи причетні щонайменше до 20 фактів крадіжок з церков і монастирів на території Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей. Під час обшуків правоохоронці виявили у них більше 600 церковних предметів, в тому числі 450 старовинних ікон.

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