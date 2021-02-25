По тисячі літрів на день: двоє ділків продавали алкоголь через Інтернет. ФОТО

У ході проведення операції «Спирт» працівниками податкової міліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури припинено діяльність каналу розповсюдження незаконно виготовленого алкоголю та спирту через мережу Інтернет та служби кур’єрської доставки.

Протиправною діяльність займались двоє жителів Тернопільщини. Виготовлення фальсифікованого алкоголю здійснювалось по місцю проживання одного із учасників групи. Замовлення на доставку приймались через Інтернет-сайти, розробником та адміністратором яких є ІТ-компанія, розташована у місті Тернополі.

Відправлення вантажів здійснювалось через відділення однієї із служб кур’єрської доставки. Будучи обізнаними про те, що законодавство забороняє виготовлення та реалізацію контрафактної алкогольної продукції, зловмисники при оформленні документів про відправку вказували недостовірні дані щодо вантажу. Обсяги реалізації фальсифікату становили близько 1000 літрів в день.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених по місцю виготовлення та зберігання фальсифікату та у приміщенні служби кур’єрської доставки, виявлено та вилучено 3600 літрів рідини із різким запахом спирту в пластиковій тарі, 2470 літрів алкогольних напоїв та спиртосуміші у пластиковій тарі, обладнання для виготовлення купажу, значна кількість пластикової та картонної тари.

Загальна вартість вилучених з незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей перевищує 1,5 млн гривень. Вживаються заходи щодо блокування у встановленому законом порядку Інтернет-контенту з розповсюдження фальсифікованої продукції.







