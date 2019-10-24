Благодійний книжковий ярмарок організували у Тернополі. Під час торговиці вдалося виручити понад три тисячі гривень. Кошти спрямують на харчі для безпритульних тварин.

На благодійному ярмарку у Тернополі продавали художню та наукову літературу на різноманітну тематику. Тож тернопільські книгомани могли обрати літературу до душі, а також допомогти цим безпритульним тваринам, – зазначає керівник благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра. Завдяки таким ярмаркам, тернопільським волонтерам вдається утримувати десятки безпритульних тварин.

«У Тернополі відбувся благодійний книжковий ярмарок. Вкотре висловлюємо безмежну вдячність ТРЦ “Подоляни” за можливість проведення подібних акцій. Сума виручена від продажу книг склала 3290 грн. З них буде сплачено борг за мішок кошачого корму та замовлено необхідні ветпрепарати та антипаразитарні засоби для всіх підопічних (зроблено замовлення на суму 1955 грн) Щиро дякуємо усім, хто з нами».

Допомогти чотирилапим можуть всі охочі. Для цього необхідно звернутися до волонтерів благодійної організації «Вірні друзі».

Софія Романська