Обвинувачений продав диск із відеозаписами фільму жахів «Пила-3».

Зборівський районний суд Тернопільської області визнав винним місцевого двірника у збуті відеопродукції порнографічного характеру та відеопродукції, яка пропагує культ насильства і жорстокості та призначив один рік шість місяців обмеження волі, що у підсумку замінено на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 квітня.

За даними досудового розслідування, 18 лютого 2021 року приблизно о 14:00 год обвинувачений, який працював на посаді двірника Зборівського районного споживчого товариства, перебувавав за місцем свого проживання, де розпивав алкогольні напої.

Під час споживання спиртного він продав за 200 грн шість оптичних дисків із відеозаписами, що містять сцени порнографічного характеру. Також ще один диск із відеозаписом під назвою «Пила 3» (відомий фільм-жахів), який містить сцени, що пропагують культ насильства і жорстокості, обвинувачений реалізував за 200 грн.

Громадянин, який купив фільми у двірника, наступного дня їх добровільно передав працівникам відділення поліції №2 у Зборові Тернопільської області.

У суді обвинувачений повністю визнав вину і просив суворо не карати.

Крім цього, двірник заплатить 2,1 тис. грн за проведення судової комплексної мистецтвознавчої експертизи і психологічної експертизи.