З 8 травня на території області тривають профілактичні заходи під умовною назвою «Зброя та вибухівка».

В рамках операції оперативники Тернопільського районного управління поліції спільно з розшуківцями управління карного розшуку виявили жителя Івано-Франківскої області, котрий продав гвинтівку «Мосіна». Небезпечний товар правоохоронці вилучили та скерували на експертизу. В ході дослідження було встановлено, що зброя – вогнепальна.

22-річному чоловікові оголошено підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.

Загалом з початку проведення операції «Зброя та вибухівка» поліцейські Тернопільщини вилучили майже триста набоїв, 10 гранат, п’ять одиниць нарізної вогнепальної зброї, дві одиниці переробленої під вогнепальну та саморобної зброї, триста грамів вибухової речовини. Відомості за шістнадцятьма фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.