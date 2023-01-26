На Тернопільщині розшукують зниклу жінку.

Як повідомили у ДСНС, зникла 54-річна жителька села Плотича. Рятувальники шукають тіло жінки у річці Серет і прибережній смузі.

За допомогою надувного човна вже прочесали 5 км русла річки від мосту між селами Плотича та Великий Глибочок. Окрім того, пошуково-рятувальним відділенням здійснено прочісування 7 км вниз по течії прибережної смуги. Наразі пошуки результатів не дали.

За погодженням із працівниками поліції, пошукові заходи за участю підрозділів ДСНС завершені.