Загальнонаціональна проща до Зарваниці розпочалася на Тернопільщині. Від Архикатедрального собору до Марійського духовного центру вирушило кілька десятків прочан. Вони рухатимуться колонами у супроводженні поліції.

Цьогорічна проща в Зарваниці приурочена 425-річчю проголошення Берестейської Унії та молитві за мир в Україні. Візьме участь у події Блаженніший Патріарх Святослав.

“Ми всі дуже чекали цієї прощі, тому що через карантинні обмеження минулого року ми її не могли провести. Цього року вона буде відбуватися з дотриманням всіх карантинних вимог. Ми збираємося у Зарваниці вже цими вихідними аби молитися за наші родини, за нашу країну. Програма прощі є традиційною. Через карантин паломницька хода з Тернополя буде розділена на декілька груп: частина паломників вирушила з Архикатедрального собору, інша частина з храму Йосафата на масиві Дружба. Інші парафії будуть поодиноко долучатися. Паломники вирушили з різних місць. Найважливішим моментом є сама хода, це час для побудови стосунків живої церкви. Прибувши до Зарваниці на паломників чекає традиційна програма, це богослуження, нічна молитовна програма для молоді, зустріч блаженнішого Святослава з молоддю, хода зі свічками, божественна літургія”, – зазначив священник УГКЦ Роман Демуш.

На цьогорічній прощі очікують людей з різних регіонів України, а також закордону. Марійський духовний центр “Зарваниця” є одним із найбільших відпустових місць Католицької Церкви. Сам же собор Зарваницької Божої Матері має статус малої базиліки, куди на прощу щороку приїжджають віряни не лише з України, але зі всього світу.