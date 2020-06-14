15 — 17 червня абітурієнти на Тернопільщині можуть скласти пробне ЗНО в онлайн-режимі. Тести надішлють всім учасникам на їхні електронні кабінети.

У пунктах тестування, які підготували на Тернопільщині, працюватимуть відповідальні за організацію пробного ЗНО. Приходити туди учасникам й інструкторам не потрібно.

“Пробне тестування не відбудеться у звичній очній формі. На пункти тестування не з’являються ні учасники пробного ЗНО, ні інструктори, на пунктах зовнішнього незалежного оцінювання перебуватимуть відповідальні за тестування та їхні помічники. Учасникам тестування необхідно уважно передивлятися свої електронні кабінети. Уся інформація щодо зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщена у їхніх кабінетах. Перше — електронний варіант зошита, який вони б мали на пункті тестування, буде оприлюднений у їхніх кабінетах, кожен учасник пробного незалежного оцінювання може пройти тестування, на відповідну електронку його надіслати і отримати результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Таким чином абітурієнти зможуть проаналізувати свої знання і готовність до основної сесії ЗНО”, – каже начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Нагадаємо, пробне ЗНО платне. Одне тестування вартує близько ста сорока гривень. Його проводять, щоб ознайомити абітурієнтів з процедурою ЗНО. Цього року через епідемію коронавірусу таке тестування вирішили провести в онлайн-режимі. Президент Зеленський пообіцяв зробити доступними тести для всіх охочих, а також компенсувати витрати тим абітурієнтам, які оплатили пробне ЗНО.

Софія Романська