Майже п’ять тисяч абітурієнтів взяли участь у пробному ЗНО на Тернопільщині. Тестування провели в аудиторіях з дотриманням карантинних правил.

На Тернопільщині працювало 25 пунктів тестування. Забезпечували проведення пробного іспиту більше тисячі педагогів.

“Для участі у пробному ЗНО зареєструвалося майже 5 тисяч учасників. На пункти тестування з’явилося 4600 учасників, що становить 95% від загальної кількості. До пунктів тестування і проведення було залучено більше тисячі педагогічних працівників, двадцять п’ять медичних працівників. Було створено 246 аудиторій для проведення пробного незалежного оцінювання з різних предметів. У пунктах тестування було дотримано усіх протиепідеміологічних заходів. Були одноразові рушники, деззасоби, мило, якими учасники пробного незалежного оцінювання могли користуватися”, – повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Додамо, минулого року через пандемію коронавірусу пробне ЗНО не проводили. Абітурієнти могли розв’язувати тести вдома. Цьогоріч вирішили організувати один пробний іспит на вибір абітурієнтів.