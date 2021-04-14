Майже п’ять тисяч абітурієнтів взяли участь у пробному ЗНО на Тернопільщині. Тестування провели в аудиторіях з дотриманням карантинних правил.
На Тернопільщині працювало 25 пунктів тестування. Забезпечували проведення пробного іспиту більше тисячі педагогів.
“Для участі у пробному ЗНО зареєструвалося майже 5 тисяч учасників. На пункти тестування з’явилося 4600 учасників, що становить 95% від загальної кількості. До пунктів тестування і проведення було залучено більше тисячі педагогічних працівників, двадцять п’ять медичних працівників. Було створено 246 аудиторій для проведення пробного незалежного оцінювання з різних предметів. У пунктах тестування було дотримано усіх протиепідеміологічних заходів. Були одноразові рушники, деззасоби, мило, якими учасники пробного незалежного оцінювання могли користуватися”, – повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.
Додамо, минулого року через пандемію коронавірусу пробне ЗНО не проводили. Абітурієнти могли розв’язувати тести вдома. Цьогоріч вирішили організувати один пробний іспит на вибір абітурієнтів.
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