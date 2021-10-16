У ці дні на Тернопільщині тривають покази документального фільму «Жива УПА. Тернопільщина».

Це чотири телепередачі про жінок родом з Тернопільщини, які були учасницями УПА. Вони розповідають про зв’язкових Романа Шухевича – Галину Дидик і Марту Пашківську, медсестру Ванду Горчинську й зв’язкову Галину Кравчук. Створила їх режисерка Марія Яремчук. Окремі серії вже показали у Хоросткові, обласному архіві, Тернопільській центральній міській бібліотеці.

– Ми змогли переконати Український культурний фонд, що на Тернопільщині потрібен цикл телепередач про жінок, які брали участь в ОУН або УПА, – каже Марія Яремчук, режисер фільмів. – Спільно з телеканалом «Т1» ми реалізували цей проект. Ми зняли 4 телепередачі і виділили їх в окремий цикл «Жива УПА. Тернопільщина». Розповідаємо про жінок, які живуть або уродженки області і брали участь у Других визвольних змаганнях. Ми приділили увагу двом нині живим повстанкам, кожна з яких – це особистість з неймовірною долею. Ванда Горчинська з Копичинець та Галина Кравчук з Ланівців – одна з наймолодших політув’язнених зв’язкових УПА, її заарештували у 12 років. Ми дуже раді, що нам вдалося поспілкуватися ними. Здається, що просто працювати коли є живі героїні, вони все розказують. Насправді, вони розказують все що завгодно, але не те, що цікавить найбільше. Конкретні факти про діяльність тієї чи іншої людини в УПА надзвичайно важко дізнатися. Це просто треба перевернути купу документів та інформації і вже тоді ставити предметні питання. Також ми не могли обійти увагою жінок, які вплинули на всію історію України – Галину Дидик і Марту Пашківську, які були зв’язковими Романа Шухевича.

На телеканалі «Тернопіль1» показ цих фільмів вже завершився. До 18 жовтня їх можна подивитися в ефірі телеканалу «TV-4». Марія Яремчук також зауважила, що у кінці жовтня фільми у вільному доступі будуть на цьому каналі.