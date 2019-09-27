Світ

Довгоочікувана зустріч

Довгоочікувана зустріч президента України Володимира Зеленського і його американського колеги Доналда Трампа нарешті відбулася – в рамках 74-ї Генасамблеї ООН. В.Зеленський подякував Д. Трампу за підтримку в питанні збереження територіальної цілісності України. Господар Білого дому при цьому не проминув нагоди кинути шпильку на адресу свого попередника, зазначивши, що захоплення Росією Криму стало можливим і через пасивну позицію Барака Обами. І що той, мовляв, постачав Україні покривала, а він, Трамп – “Джевеліни”. В. Зеленський, в свою чергу, заявив, що Україна веде дві війни: з корупцією і за повернення територій. “Перевівши стрілку” в питанні з територіями на Б. Обаму і ЄС, Трамп доволі пафосно висловився щодо першого пункту: “Зупиніть корупцію – і це зробить вас великими”. Звичайно, в душу людині, тим більше такій, як 45-й президент США, залізти неможливо, але якщо він навіть про лідера КНДР Кім Чен Ина, який шантажував його своєю ядерною зброєю, висловлювався як про “дуже хорошого хлопця”, то для очільника значно менш проблемної для нього України він, можливо, знайде ще приємніші слова. Хоча, звісно, для президента України це не повинно бути самоціллю.

Мемуари шпигуна

Минулого тижня одразу в 20 країнах світу надійшли у продаж мемуари Едварда Сноудена. Для тих, хто, можливо вже забув: Е.Сноуден – американський технічний експерт і спецагент, екс-співробітник ЦРУ та Агентства національної безпеки (АНБ). Ще в червні 2013 р. він передав провідним газетам США і Великобританії секретну інформацію АНБ стосовно тотального стеження, що його вели американські спецслужби за інформаційними комунікаціями між громадянами багатьох держав. Передав – і відразу ж був оголошений у своїй країні шпигуном і крадієм державної власності. А на додачу став однією з найбільш бажаних цілей для отого самого ЦРУ та інших спецслужб. Зрозуміло, що така особа була “ласим шматочком” для Росії, в тому числі й з ідеологічної точки зору. Москва надала Сноудену тимчасовий притулок, однак нещодавно він заявив у інтерв’ю, що розраховує перебратися до Франції, де перебуватиме під охороною закону. Багато хто нині вважає Сноудена навіть героєм, але влада США продовжує добиватися його повернення, щоб віддати під суд за шпигунство.

Набридли навіть… моржам

Своєю національною чи то звичкою, чи традицією спершу пхати носа, а потім залазити усюди, де лише можливо, росіяни, схоже, набридли не лише своїм сусідам і більш віддаленим територіям, а й навіть… моржам. Не тим, що полюбляють гартуватися зимовим плаванням, а справжнім, у розкішних шкурах-шубах і з великими та страхітливими іклами. На віддаленому архіпелазі Земля Франца-Йосифа у Арктиці моржі атакували і втопили гумовий десантний катер російських військових. Люди, які перебували на човні, розповіли, що на них напала самка моржа, яка оберігала своє потомство. Катер атаки розлюченої тварини не витримав і затонув, однак трагедії вдалося уникнути завдяки оперативним діям командира загону. Врешті-решт, всі учасники висадки благополучно дісталися берега. Якщо виходити з твердження “Ворог мого ворога – мій друг”, то українська влада мала б якось відзначити сміливу моржиху…

Україна

Жучки у високих кабінетах

На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться і… часом прослуховує його. В Україні така традиція відходить до пріснопам’ятного майора Мельниченка і встановленого ним диктофона в диван у кабінеті тодішнього президента Леоніда Кучми. Вона, схоже, припала до смаку любителям усіляких “жучків”, які періодично виявляють у високих кабінетах. Ось і в кабінеті директора Держбюро розслідувань (ДБР) Романа Труби зовсім нещодавно виявили пристрої, які давали змогу стороннім особам брати участь у цікавих розмовах, які там ведуться – принаймні як слухачам. Сам господар кабінету заявив, що апаратура для прослуховування була професійно вмонтована в систему вентиляції. Шеф ДБР також додав, що пов’язує це з розслідуваннями резонансних справ щодо деяких політиків, які, за його словами, періодично вриваються до його кабінету й висловлюють обурення з приводу відкритих щодо них проваджень.

Коментарі без ейфорії

Доволі несподіване звільнення з полону 35 українських бранців, дехто з яких провів у російських тюрмах понад 5 років, викликало хвилю коментарів. І не всі вони переповнені ейфорією з приводу цієї події. Зокрема, політтехнолог Олександр Курбан висловив думку, що Україна в очах світового співтовариства може виглядати дещо програшно, адже полонених у Керченській протоці моряків звільнили не за приписом Міжнародного морського трибуналу, а під особисті гарантії омбудсмена Людмили Денисової – ніби виявили “високу милість”… Тепер, на думку О. Курбана, треба уважно стежити за тим, як поводитимуть себе і що говоритимуть колишні полонені. Він також нагадав, що ще порівняно недавно всі рятували з полону Н. Савченко, а що сталося потім? Політтехнолог вважає, що треба вичекати, спокійно проаналізувати ситуацію і вже потім вирішити, кого, за його словами, висувати на Нобелівську премію, а щодо кого здійснювати якісь інші кроки.

Тернопіль

“Соціально небезпечні” болячки

Хвиля перейменувань, ініційована новою владною командою, докотилася і до Тернопілля. Сесія облради підтримала рішення про перейменування Тернопільського обласного наркологічного диспансеру на комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний медичний центр соціально небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради. Останні три слова назви можуть викликати різні пересуди, та й “алкаші”, які раніше мали цілком визначену “спеціалізацію”, тепер ще й вважатимуться носіями отих зловісних і дещо розпливчастих “соціально небезпечних”… Можливо, саме з їхнього славного середовища вийшов суб’єкт, котрий впродовж короткого проміжку часу двічі повідомляв неправдиву інформацію про мінування. Те, що оті болячки таки є суспільно небезпечними, підтверджує дикий випадок з 11-річною дитиною, яка була виявлена в стані алкогольної коми. Тим часом у новинах на місцевому телеканалі повідомили, що затриманих у нетверезому стані водіїв зніматимуть на камеру і про них дізнається вся область. От перелякаються бідолахи… А то й, чого доброго, “зав’яжуть” з пиятикою і доведеться згаданий на початку диспансер не перейменовувати, а… закривати.

Ігор Дуда