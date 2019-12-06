Світ

Чорна п’ятниця і… Папа Римський

Згідно з євангельським сюжетом і художніми творами на його основі, Ісус Христос вельми несхвально ставився до усіляких торгових оборудок в храмах під час свят. А, увійшовши до одного з них, як видно на картині відомого іспанського живописця Ель Греко “Вигнання торгашів з храму”, заходився енергійно перекидати столи міняйл і лавки продавців голубів. Папа Римський Франциск напередодні Різдва вирішив піти шляхом Всевишнього – щоправда, без перекидання столів і лавок. Він закликав людей протистояти надмірному споживацтву, охарактеризувавши його як вірус, що роз’їдає віру і ображає тих, які перебувають у нужденному стані. Папа Франциск виступив із цією заявою у неділю, у проміжку між двома найбільшими днями покупок в році в багатьох країнах – “чорною п’ятницею” і “кіберпонеділком”. “Коли ви живете заради речей, то їх ніколи не буває достатньо, жадібність наростає, а інші люди стають перешкодами в цій гонці”, – сказав він, засудивши “панування консюмеризму (споживацтва)”. Папа Франциск закликав людей “протистояти його сліпучим вогням, які світитимуть скрізь” цього місяця перед Різдвом.

Екстреміст на мосту

Лондонський міст має підстави бути віднесеним до найнебезпечніших місць столиці Великобританії. Два з половиною роки тому терорист на мікроавтобусі врізався в натовп людей, вбивши 8 з них. А минулого тижня на тому ж місці озброєний ножем і, як припускають в поліції, зв’язаний з екстремістським ісламським угрупованням зловмисник, накинувся з ножем на людей. Для двох нещасних це закінчилося смертю, ще троє зазнали поранень. Як повідомлялося, перехожим вдалося повалити нападника на землю й утримувати до приїзду поліцейських. Останні ж, прибувши на місце, визнали за необхідне… застрелити порушника спокою. Можливо, їх ввів в оману муляж вибухового пристрою, що був на ньому. Британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що йому “обурливо і огидно”, що нападника, як виявилося, достроково звільнили з в’язниці після того, як він відбув лише половину тривалого терміну ув’язнення. І що його уряд посилить покарання для засуджених за насильницькі злочини і тероризм. Що ж, можливо. Але, не виключаю, на злощасний міст лондонці та гості міста якийсь час не ризикуватимуть заходити…

Україна

Шпигуни і зрадники

Знаєте, хто протягом 4 років, з 2015 до 2019 рр., очолював в Україні установу, головним завданням якої є попередження і викриття ворожої діяльності іноземних спецслужб щодо нашої держави? Може, дехто й здивується (хоча багато що в нашій країні вже перестає дивувати), але керував нею, як можна судити з останніх повідомлень…. шпигун і державний зрадник. Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження проти колишнього глави СБУ, учасника АТО і Героя України Василя Грицака одразу за сімома статтями Кримінального кодексу. Шпигунство і державна зрада, як слід розуміти, є головними звинуваченнями, на тлі яких усілякі там зловживання владою, службова фальсифікація, хабарництво, привласнення і розтрата майна виглядають майже як безневинні дитячі пустощі. Конкретно В. Грицака звинувачують у розграбуванні та знищенні оборонного підприємства протягом війни. Мовляв, свого часу він проігнорував звернення тодішнього начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, котрий вимагав звільнити завод від рейдерів, які перешкоджали виконанню оборонного державного замовлення. Як можливі співучасники, фігурують і високі посадові особи, щоправда, нині вже з додаванням “екс”: Петро Порошенко і Юрій Луценко.

Країна нещасних людей

Громадяни більшості країн світу хочуть, щоб їхні уряди вважали щастя населення пріоритетом внутрішньої політики. Влада в країнах, які не позиціонують щастя своїх громадян на першому місті, має великий шанс бути зметеною хвилею популізму. Ряд досліджень у ТОП-5 найщасливіших країн ставлять США, Фінляндію, Бразилію, Італію та Великобританію. Це країни з різним менталітетом та рівнем економічного добробуту. А ось Україна — на одному з останніх місць, адже громадяни нашої країни самі виставили своїй країні доволі низькі оцінки. Що ж найважливіше для українців? Більшість опитаних відповіли: «Щастя моїх дітей». І тільки потім ідуть такі параметри, як «Життя в мирі й безпеці», «Життя в справедливому суспільстві», «Свобода зробити життєвий вибір». Найменше на відчуття щастя українців впливають такі фактори, як «бути коханим» і «професійний успіх». Серед “найнещасливіших» громадян у рейтингу опинилися також жителі Росії, Китаю та Туреччини.

Всі “під ковпаком”?

Тінь майора Мельниченка і його “піддиванного” диктофона, що фіксував “одкровення від президента Л. Кучми”, продовжує витати над Україною. А конкретніше – над кабінетами функціонерів високого рангу. Ще не так давно громадськість чимало наслухалася про те, що “жучок” для прослуховування був прилаштований у мирному і дуже заспокійливому на вигляд акваріумі в кабінеті керівника САП Назара Холодницького. Пізніше сторонні “вуха” були виявлені в кабінеті глави ДБР Романа Труби. Причому, за словами останнього, якщо прослуховування Н.Холодницького було “законним”, то його, тобто Р. Труби – “незаконним”. Можна, не особливо напружуючи фантазію, уявити всю товариськість, теплоту і довірливість у стосунках, які цілком могли скластися між Холодницьким і Трубою після такої юридичної кваліфікації останнім “прослушки”. Очільник ДБР, між тим, пішов ще далі й заявив, що жоден керівник будь-якої правоохоронної структури не може бути впевненим сьогодні, що його не прослуховують. Виходить, всі “під ковпаком”? Наразі ВР “перезавантажила” ДБР, а отже, Р. Труба і його заступники змушені будуть звільнити кабінети, де сказане тобою слово одразу ж перестає бути твоєю власністю…

Тернопіль

Беруть чи не беруть?

То як нині у “файнім” місті, як і скрізь по славній Україні: “беруть” чи “не беруть”? Кримінальна хроніка свідчить: таки “беруть”. Керівник одного з відділів місцевої РДА, можливо, в передчутті скорочення, вирішив шляхом сприяння у будівельних справах поліпшити свій добробут на $4200. Все б нічого, але, як буває в таких випадках, в кабінет завітали непрохані гості, від яких у шлунку має властивість виникати неприємна млість. Тим часом стурбований зростанням інтимної дисгармонії в сім’ях популярний сайт провів дослідження, результатом якого став ряд рекомендацій, деякі з яких однаково придатні як при сексуальних проблемах, так і при розладах травлення (нормалізувати вагу, спати 8 год. на добу, виявляти помірність у вживанні алкоголю…). Про іншу частину цих рекомендацій (частіше обійматися, цілуватися і займатися сексом) вирішила потурбуватися організаторка дому розпусти. Мабуть, дізнавшись, які зарплати пропонують у “файному” місті представницям “рутинних” професій, вона поставила собі за мету ощасливити молодих жінок значно привабливішими фінансовими умовами – близько 20 тис. грн. за місяць – за заняття одним з найдревніших промислів – торгівлею власним тілом. Однак співробітники відповідного відділу поліції, в тому числі й шляхом оперативної закупівлі секспослуг (цікаво б детальніше дізнатися про цю операцію – так би мовити, “від” – і “до”) “зарубали” ділову ініціативу підприємливої жительки Запорізької області, можна сказати, в зародку…

Ігор Дуда