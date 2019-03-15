Світ

Таким він був, таким залишиться у пам’яті

У Москві у віці 96 років життя помер відомий актор Владімір Етуш. Вимовлені ним у фільмах фрази давно увійшли в народний фольклор. Більше того – стали ніби складовою психології населення на території екс-СРСР. “Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору”, – так його партійний функціонер товариш Саахов описав перспективу стосунків зі “спортсменкой, комсомолкой и, наконец, просто красавицей” у “Кавказькій полонянці”. “Все, все, что нажито непосильным трудом – все украли”, – бідкався міліцейській вівчарці його персонаж-стоматолог у “Івані Васильовичі…”. Довгожитель, попри важке поранення на фронті; майстер театральної сцени, педагог і, звичайно, неперевершений комік – таким був він, син двічі заарештованого непмана. Таким і залишиться в пам’яті.

Ненормальний “кулінар” із благополучної країни

Усілякі психічні відхилення трапляються не лише в країнах із соціальними збуреннями і невлаштованістю (утримаюся від тицяння пальцем), а й у, здавалося б, цілком благополучних і з упорядкованим суспільним укладом. У Німеччині 57-річного чоловіка засудили до довічного ув’язнення за те, що він протягом кількох років “здобрював” сандвічі для своїх колег ртуттю та іншими паскудними речовинами. Внаслідок цих діянь чи то мстивого, чи просто ненормального “кулінара”, як повідомляється, одна людина перебуває у комі, а у ще двох серйозно постраждали нирки. Чоловік був заарештований після того, як відеоспостереження виявило, що він поклав підозрілий порошок у бутерброд свого колеги. Коли поліція обшукала будинок підозрюваного, то знайшла примітивну хімічну лабораторію у підвалі та речовину, яку суддя назвав “більш небезпечною, ніж всі бойові хімічні речовини, що використовувалися під час Другої світової війни”.

Україна

“Професійний військовий з бездоганною репутацією”

Каюся, не знав його в обличчя (зрештою, заступника командувача Сил спецоперацій зовсім не обов’язково всім знати в лице), тому спершу подумав, що Петро Порошенко зустрічається з високопоставленим військовим з якоїсь арабської країни. Та, як з’ясувалося, Президент представляв нового заступника секретаря РНБО полковника Сергія Кривоноса. Ще недавно бравий вояка балотувався на пост Президента, але відмовився від цієї ідеї, мотивуючи це ні більше, ні менше – недоцільністю зміни в нинішніх умовах Верховного головнокомандувача ЗСУ. Подяка від гаранта за таку шляхетну поступливість (ще, чого доброго, й справді довелося б передавати “головнокомандування” в руки бородатого полковника…) не забарилася. “Професійний військовий з бездоганною репутацією, якого підтримує і влада, і опозиція”, – так охарактеризував П. Порошенко недавнього суперника і нинішнього підлеглого. Глава держави доручив Кривоносу відповідати в РНБО за питання переозброєння ЗСУ, інших силових підрозділів, військово-технічне співробітництво і взаємодію з НАТО.

Кожен голос – на вагу золота

Поряд з оцінками шансів учасників президентського виборчого марафону в політичних та експертних колах жваво обговорюють питання явки на вибори. Чимало політологів переконані в тому, що саме воно може суттєво змінити загальну електоральну картину. Згідно з дослідженням соціологічної групи “Рейтинг”, 74% українців планують взяти участь у виборах. З них 32% мають намір зробити це “однозначно”, а 42% – “скоріше” голосуватимуть. 12% наших співвітчизників відповіли, що однозначно не підуть на вибори, 5% – скоріше не підуть. Інтерес до голосування найвищий на заході і в центрі країни, а найменший – на сході та півдні. Найактивнішими відвідувачами дільниць залишаються люди старшого віку; молодь же у масі своїй ставиться до виборів як до зайвого клопоту, яким можна знехтувати. При цьому експерти відзначають, що на цих виборах кожен голос буде на вагу золота.

У США терпіння не безмежне

За керівником САП Назаром Холодницьким віддавна ростуть “золоті верби” – майже від того часу, коли його, незвиклого до таких церемоній і трохи зніяковілого благословляв на праведні труди Президент Порошенко. Відтоді періодично виникали малоприємні для суспільства чвари з “конкуруючою фірмою” НАБУ і персонально з його очільником Артемом Ситником; розмови шефа САП, що мали характер консультацій правопорушників стосовно того, як “грамотно” уникнути кримінального переслідування були таємно від нього (для збереження душевного спокою) записані у його кабінеті з акваріумними рибками; влітку минулого року за свої “прегрешенія” пан державний радник юстиції третього класу отримав догану. Поза тим встиг “засвітитися” на посаді віце-президента ФФУ, де задекларував намір покласти край “договорнякам”, пов’язаним із букмекерськими конторами. Наразі ж його діяльність поклала край терпінню США, і вони вустами свого посла в Україні Марі Йованович зажадали звільнити Н. Холодницького з посади. Акваріум з рибками, напевно, дозволять забрати…

Тернопіль

Черговий рекорд Файного

Файне місто може пишатися черговим рекордним досягненням, які так полюбляє фіксувати: винуватцем автопригоди стала 13-річна дівчинка, яка з якогось дива опинилася за кермом автівки. “Маємо в перспективі таку собі тернопільську Зайцеву”, – пишуть читачі в соцмережах. Чи то саме дитятко надміру акселероване, чи татусь з матусею вже зовсім недбайливі. Зате дуже дбайливі пішли викрадачі сейфів. Вони, можна сказати, навіть здатні виявити турботу про того, кого обікрали і, обчистивши сейф від грошей, залишити в ньому документи – щоб потерпілий аж надто не засмучувався. Між тим, почався період посту, і духовні особи охоче дають поради стосовно того, як слід і як не слід себе поводити в цей час. Вони, загалом, заспокійливі: занадто виснажувати себе дієтою не варто; усіляких видовищ теж не треба дуже сахатися; ну, а що стосується інтимних стосунків, то, як довелося прочитати, “якщо чоловік хоче, а жінка не хоче, то треба знаходити компроміс”. І що “за спільною згодою пара може домовитися про те, що не буде духовного єднання”. Зрозуміло? Ні? Ну, тоді… шукайте компроміс.

Ігор Дуда