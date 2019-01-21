Про зміщені пріоритети

21/01/2019 Розмір тексту:

Відео з камери спостереження на сайті новин шокувало: іномарка на божевільній швидкості просто змітає пішохода, який саме перетинав перехід.

Найперше – мороз пробігає попід шкірою від усвідомлення того, що завтра ти цілком можеш опинитися на місці отого нещасного хлопця. Співчуваєш батькам, на яких зненацька звалилося невимовне горе. Можна уявити усі митарства, які їм доведеться пройти, щоб добитися справедливого покарання для “мажорного” винуватця трагедії – як довелося читати, уже робляться наполегливі спроби “зам’яти” справу, в тому числі й за посильного сприяння правоохоронних органів.

А ще думаєш: чому таке сталося? Відповідь напрошується одна: якщо відкинути раптові проблеми зі здоров’ям на кшталт серцевого нападу (не виключено, саме на це будуть “напирати” адвокати, до деяких з яких у нашій правовій державі вже відчуваю щиру антипатію), залишається припустити, що моторизований “відморозок” мчав на шаленій швидкості добряче п’яним. Тоді чому він дозволив собі сісти в такому стані за кермо? Відповідь теж очевидна: був твердо переконаний, що йому це минеться безкарно. І що у випадку чого його “відмажуть“. Таких, як він, могло б привести «в чуйство» лише жорстке (аж до жорстокості) законодавство і його неухильне дотримання усіма залученими органами. Якби отой власник «Тойоти» знав, що лише сівши під вантажем кількох проміле за кермо, реально ризикує кількома роками реального ув’язнення і конфіскацією автівки, він, припускаю, добряче подумав би, чи варто пускатися в ризиковану поїздку. У нас же, ступивши на пішохідний перехід, зовсім не маєш гарантії, що дістанешся протилежного боку цілим і неушкодженим. А розмови водіїв під час руху по “мобільнику” настільки загальноприйняті, що уже й не сприймаються як порушення. Напрошується висновок: чинних каральних заходів явно недостатньо для того, щоб дисциплінувати “безбашенних” шоферюг. Тисячі жертв на автошляхах для наших шановних законодавців, здається, є не кричущим сигналом для прийняття негайних і ефективних законів проти п’яниць за кермом. Цікаво, скільки ще літрів пролитої крові і скалічених життів через чиєсь зависоке проміле потрібно парламентарям, щоб впритул і серйозно зайнятися цією проблемою?

А ще подумалося: можна досхочу вихвалятися отриманими Томосом і безвізом. Не виключено, що мерзота, яка сідає п’яною за кермо, схвалює і перше, і друге (особливо друге – з’являється більше можливостей, у випадку якогось “блудняка”, чкурнути за кордон). Але чи не зміщені у наших верховних правителів пріоритети? Думається, Президент, як гарант прав громадян, мав би найперше зосередитися саме на забезпеченні дотримання справедливості та законності в державі. А так… усі його велеречиві промови про Томос якось тьмянішають на тлі слів пригніченої тяжким горем матері стосовно того, що прості люди в нашій країні зовсім беззахисні…

Ігор Дуда

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