Світ

Залишилися на своїх позиціях

На зустрічі в Женеві Джо Байдена та Владіміра Путіна оглядачі спершу обговорювали, хто з президентів приїхав першим і хто кому першим подав руку. Після кількагодинних перемовин на передній план вийшли інші теми. Зокрема, президент США на підсумковій прес-конференції за підсумками зустрічі заявив, що обговорював з В. Путіним питання України. “Я передав непорушну прихильність США до суверенітету України, ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін) не заперечував мені, але, звичайно, відмінності в позиціях були”, – зазначив Байден. Перше питання, яке поставили президенту РФ на прес-конференції, теж стосувалось України. “Тема України зачіпалася. Байден згоден з тим, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні лежати Мінські угоди”, – заявив Путін. Ряд аналітиків висловлюють думку, що відчутних результатів зустріч у Женеві не принесла – ніхто нікого ні в чому не переконав, кожен залишився на своїх позиціях.

Радикальний засіб проти страху

Можливо, в майбутньому це стане радикальним засобом усунення багатьох проблем, пов’язаних із психікою: у Нью-Йорку місцевий житель Джоді Сміт добровільно видалив собі… частину мозку, щоб позбутися страху смерті. У чоловіка був неприродно сильний страх смерті – він весь час про це думав і уявляв, як це трапиться. Медики вважають, що страх міг з’явитися через епілепсію, на яку страждав Сміт. Однак точне джерело його походження не вдалося знайти. “Таблетки не рятували, лікарі розводили руками”, – розповів Джоді. Отож він і вирішив видалити праву мигдалину з головного мозку, що відповідає за аналіз загроз. Нейрохірурги зробили операцію, і страх зник, хоча після хірургічного втручання у Сміта були деякі проблеми з пам’яттю. Фахівці зазначають, що такий метод може врятувати багатьох людей, які страждають на епілепсію. Хоча, мабуть, не в кожній лікарні зможуть робити такі операції.

Україна

Можуть не відчинити

Іноді, щоб тобі відчинили двері, доводиться стукати довго і наполегливо. І при цьому мати на увазі, що тобі можуть і не відчинити. Або ж лише привідчинять – і скажуть щось не вельми підбадьорливе… На думку Президента Володимира Зеленського, питання вступу України до НАТО потрібно вирішувати негайно. Причина для цього дуже серйозна: наша країна зараз в небезпеці, і їй потрібна допомога. Наш гарант вважає, що з часом ми таки станемо членами альянсу, однак зараз багато українців вірять в це все менше. Це, на його думку, є великою проблемою. “Якщо нас вітають в НАТО, якщо вони справді хочуть бачити нас в рядах своїх членів, то немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє. Питання потрібно вирішувати негайно. Зараз ми в небезпеці, на кону наша незалежність. Потребуємо допомоги”, – сказав Зеленський. Попри це, ряд експертів вважають, що Північноатлантичний альянс поки що не виявляє ентузіазму щодо членства України в НАТО. Головною причиною цього є російсько-українська війна, тобто фактор, через який Україна й потребує допомоги. Зачароване коло?

Стало менше, але перспектива є

На думку політолога Миколи Капітоненка, за 7 років війни ми, українці, змінилися більше, ніж за всі роки незалежності. “Ми живемо в іншому суспільстві. Стали більш антагоністичними. Легко створюємо лінії розподілу, оголошуємо незгодних зрадниками, поляризуємось навколо питань, які колись не зачіпали. Нас стало важче вести змістовну дискусію і вільний обмін думками. У політиці посилюється прагнення зміцнювати національну ідентичність. У нас зник ідеалізм у сприйнятті міжнародних відносин. Ми добре навчилися шукати ворогів. Продемонстрували стійкість – можемо вижити у конфлікті з однією із найсильніших армій світу”, – поділився він своїми спостереженнями. “За роки незалежності у нас всього стало менше: територій, впливу, грошей, населення. Попри це, перспектива стати нормальною європейською державою все ще залишається “, – підсумував політолог.

Бальзам на душу не надто старанних

Можливо, трохи бальзаму на душі лінькуватих і не надто старанних учнів. Тепер їх не називатимуть в числі тих, які пасуть задніх – якщо, звичайно, їм це не “фіолетово”. Відмінників нині, мабуть, помітно поменшало. Оголошені через пандемію вірусу COVID-19 карантинні заходи та запровадження дистанційного навчання призвели до значного падіння рівня освіти в Україні. Про це свідчать результати контрольних оцінювань. Цю зовсім не благу вість повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. “Якість освіти в цілому по державі приблизно впала на 8%, але вже трішки вирівнюється за рахунок того, що є певні еталонні уроки, і вчителі користуються ними, щоб побудувати освітню траєкторію у ввірених класах в рамках тих стандартів, які вже записані і анонсовані”, – зазначив міністр. У зв’язку з пов’язаними з пандемією карантинними обмеженнями від березня 2020 р. значна частина навчального процесу в українських школах була переведена в режим онлайн.

Тернопілля

Думки, спогади і здивування

Коронавірус не здається – після кількох днів, коли сайти новин зраділо повідомляли про відсутність смертельних випадків на Тернопіллі, знову з’явилися сповіщення про померлих. Можливо, занепадницькі думки (“Вберігайся, не вберігайся – все одно…”) підштовхнули одного фаталіста сісти за кермо, попередньо підкріпивши свої духовні й фізичні сили звеселяючою рідиною. Та так грунтовно, що “Драгер” показав 2,28 проміле, що перевищувало встановлену норму майже в 12 разів. А деінде молода особа, яка працювала на випробувальному терміні продавщицею в магазині, була настільки захоплена місцем своєї роботи, що на добру пам’ять про нього вирішила прихопити з собою деякі товарно-матеріальні артикули. А щоб оті спогади гріли ще відчутніше, взяло миле дівча отих цінностей аж на 30 тис. грн. Тим часом мешканець Чорткова зумів здивувати тамтешніх правоохоронців: вони завітали до його оселі з надією знайти щось нелегальне з коротким стволом і були приємно вражені, відкривши в господареві ще й справжній талант ботаніка і біохіміка – під час обшуку була виявлена міні-ферма з вирощування коноплі а також дбайливо розфасована в пакетиках “цікава” речовина…